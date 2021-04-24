Президент посетил коневодческую ферму Полесского радиационно-экологического заповедника

Александр Лукашенко посетил коневодческую ферму Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Это хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению лошадей русской тяжеловозной породы.



В рамках мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года в прошлом году Государственным научным учреждением "Институт радиобиологии НАН Беларуси" проведены научные обоснования, разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности разведения лошадей на территории загрязнения на примере заповедника.



Среднее годовое поголовье лошадей с 2017 года увеличено на 73 головы и за прошлый составило 366 животных. За 2018 - 2020 годы хозяйством продано 184 лошади с выручкой 305,6 тысячи рублей.