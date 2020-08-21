Президент посетит агрокомбинат "Дзержинский"

Глава государства сегодня совершает рабочую поездку в Дзержинский район, где ознакомится с деятельностью ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Александру Лукашенко доложат о ходе уборочной кампании, а также о проблемах и перспективах развития предприятия. Президент планирует посетить один из производственных цехов, а также цех дегустации.

Основным направлением деятельности ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" является выращивание мяса птицы и его переработка, производство инкубационных яиц, молока, мяса крупного рогатого скота, зерновых и зернобобовых культур, рапса, кукурузы, комбикормов и кормовых добавок, рыбоводство, оптовая и розничная торговля мясом птицы и мясными продуктами.



Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 41 700 га, из них пахотных земель – 33 400 га. Количество скота – 18 824 головы.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг за первое полугодие составила 180,8 миллиона рублей, что на 8,4% выше аналогичного периода прошлого года.



На агрокомбинате работают 4100 человек, среднемесячная заработная плата на одного работника – 1130,5 рублей.