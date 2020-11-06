Президент поручил оказывать дальнейшую помощь людям старшего поколения

Перед церемонией торжественного открытия третьей линии Минского метрополитена Глава государства поинтересовался социально-экономическим развитием Минска.







За девять месяцев валовый внутренний продукт составил 98,4 процента, ставится задача выйти на 100 процентов по итогам года. Об этом доложил Александру Лукашенко председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Глава государства поинтересовался заработной платой. Рост реальной зарплаты, отрапортовал мэр, составил 109,3 процента.



В разговоре коснулись цен, особенно на продовольственные товары. В городе проводятся сельскохозяйственные ярмарки, пенсионерам и инвалидам продукты доставляют на дом.



– Молодцы, ярмарки надо проводить. Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Они в данный момент оказались нашей опорой. Вот я вчера подписал указ о повышении, хоть немножко, пенсий. Так, чтобы реально пенсии не упали. Пенсионеры – это святое. Они не могут уже себе заработать больше денег. Поэтому мы их как-то должны поддерживать, как бы ни было тяжело, – подчеркнул Глава государства.

