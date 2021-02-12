Такое предложение внес сегодня Александр Лукашенко, выступая с заключительным словом на VI Всебелорусском народном собрании.
– Нужно доработать тот закон, который есть, понимая, что он нам нужен будет. И после Конституции мы будем многие законы дорабатывать.
– Давайте сейчас это сделаем и проведем перерегистрацию партий, чтобы мы в первой половине создали законодательную базу, и хотя бы до конца года, скажем, провели эту перерегистрацию до тех пор, пока мы будем принимать Конституцию. А людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать в какую-то политическую организацию, – обратился к делегатам Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Президент поручил Минюсту подготовить предложения по перерегистрации политических партий
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