Об этом после доклада Главе государства рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен. В частности, концерн предложил рассмотреть возможность освобождения Городейского, Жабинковского и Скидельского сахарных комбинатов от уплаты части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет по итогам работы за прошлый год.
– Дивиденды, начисляемые по Скиделю, Жабинке и Городее, будут направлены на погашение кредитов, которые сегодня имеются у сахарных заводов, – сказал Анатолий Бубен.
Ранее Главой государства принимались решения о направлении дивидендов, начисленных по итогам работы фабрик "Коммунарка" и "Спартак", на реализацию проектов модернизации. "Белгоспищепром" также подготовил проект распоряжения Президента о продлении условий оказания господдержки данным предприятиям. Александр Лукашенко поддержал это предложение. По словам руководителя "Белгоспищепрома", деньги будут направлены на дальнейшее развитие организаций кондитерской отрасли и реализацию ряда инвестиционных мероприятий.
Фото: архив БЕЛТА
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Президент поддержал предложения "Белгоспищепрома" по поддержке сахарной и кондитерской отрасли
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