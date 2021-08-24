Президент поддержал: для целевого набора в учебные заведения будет разработан типовой договор

Президент поддержал предложение разработать типовой договор между работодателем и молодыми людьми, направляемыми на обучение по целевому набору. В этом документе должен быть предусмотрен минимальный набор социальных гарантий для молодого специалиста на период обучения и при возвращении на направившее его предприятие. Александр Лукашенко заявил:
– Если нужен какой-то фундаментальный, всеобъемлющий типовой договор как образец – надо разработать. Но предприятие должно быть прежде всего заинтересовано в подготовке для себя специалистов. Учитывая, что у нас госпредприятия в основном нуждаются в этом, тут какая проблема? В безответственности руководителя. Частник понимает, что это его деньги, он финансирует и будет каждого человечка считать.
Глава государства привел в пример образовательные проекты Парка высоких технологий, реализуемые совместно с вузами. Их финансируют сами высокотехнологичные компании для подготовки для себя специалистов:
– Они были заинтересованы, дошли до меня, чтобы мы их готовили и деньги дали. Точно так должны действовать предприятия и государственной, и частной формы собственности. Если нужен типовой договор, мы это сделаем. Я услышал проблему. Министр промышленности присутствует, министр сельского хозяйства тоже здесь. Надо «дернуть» наших руководителей, чтобы они пошевеливались в этом плане.
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