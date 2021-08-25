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  2. Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска

Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска

Глава государства Александр Лукашенко передал партию арбузов, которые вчера собрали с его личного подворья, мальчикам и девочкам с коронавирусом нового типа в детскую инфекционную больницу Минска, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.



"Те, кому сейчас по показаниям врачей нужно подождать с употреблением арбузов, получат сладкое угощение чуть позже",  – рассказали в пресс-службе ведомства.

Урожай в этом году получился отменный. Высаживали такие сорта арбузов, как "бедуин", "топ Ган", "романза", "мирсини" и "белорусский ранний".

Согласно распоряжению Президента весь урожай пойдет на угощение – в детские дома, больницы и пожилым людям.








Фото: БЕЛТА
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