Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска

Глава государства Александр Лукашенко передал партию арбузов, которые вчера собрали с его личного подворья, мальчикам и девочкам с коронавирусом нового типа в детскую инфекционную больницу Минска, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Те, кому сейчас по показаниям врачей нужно подождать с употреблением арбузов, получат сладкое угощение чуть позже", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Урожай в этом году получился отменный. Высаживали такие сорта арбузов, как "бедуин", "топ Ган", "романза", "мирсини" и "белорусский ранний".
Согласно распоряжению Президента весь урожай пойдет на угощение – в детские дома, больницы и пожилым людям.
Фото: БЕЛТА