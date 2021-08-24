Президент ознакомился с работой единого информационно-образовательного ресурса: дело хорошее

Единый информационно-образовательный ресурс, разработанный в Беларуси в соответствии с программами по учебным предметам по каждой теме, продемонстрировали сегодня Президенту перед началом пленарного заседания Республиканского педагогического совета.
Министр образования Игорь Карпенко отметил:
– Этот ресурс сделан для школьников как дополнение к образовательному процессу – если пропустил школу. Здесь все учебники и все уроки. В России шли по пути «говорящая голова»: учитель подключался к интернету, и его «говорящая голова» им что-то объясняла на мониторе, а дети могут спать, делать неизвестно что… Наш ресурс работает независимо от учителя.
– Дело хорошее, конечно, – одобрил Президент.
Кроме того, для реализации воспитательного потенциала и формирования настоящего патриота страны в Беларуси наряду с имеющимися учебниками для первоклассников и 14-летних подростков, получающих паспорт, разработан проект «Гордость ЗА Беларусь» (совместно с директором аналитического центра ЭКООМ Сергеем Мусиенко и издательским домом «Беларусь сегодня». – Прим. авт.), в котором отражены достижения Беларуси за все годы суверенитета. Этот учебник позволяет формировать чувство гордости за достижения белорусского народа.
Президент резюмировал:
– Учебники и учитель (высокопрофессиональные и толковые. – Прим. авт.) всегда сформируют достойного гражданина своей страны. К сожалению, не все у нас такие.
Единый информационно-образовательный ресурс разработан в соответствии с учебными программами, и учащиеся могут прослушать видеофрагменты с объяснением учебного материала, а после этого пройти специальные тестовые задания и проверить себя. В каждой теме размещены дополнительные материалы, которые не являются обязательными, но способствуют углублению знаний. Над данным ресурсом работали лучшие учителя Беларуси, поэтому он будет полезен в качестве методической помощи и для молодых педагогов.
Фото: БЕЛТА