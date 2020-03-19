Александр Лукашенко во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране объяснил, почему не были перенесены каникулы у школьников.
Глава государства подчеркнул, что когда люди начинают паниковать, то предпринимаются не всегда оправданные меры.
— Началось все с БНТУ, когда то ли Минздрав, то ли Правительство закрыли этот университет. Как-то мимо меня прошло.
Поэтому, отметил Президент, он категорически запретил без его ведома закрывать какие-либо учреждения.
Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что главная задача Минздрава — лечить людей, и за это с ведомства будет жесткий спрос.
— А кто будет закрывать-открывать — тут у нас таких хватает. Потому смотрите за людьми. Лечите их.
Глава государства также прокомментировал вопрос с переносом каникул у школьников.
— Что мы творим? Дети собираются в школе, они обучаются в школе. Боятся родители — мы не запрещаем, не отправляйте детей в школу.
Президент напомнил, что дети меньше подвержены опасности при этом заболевании, но могут быть переносчиками. И отправлять их раньше на каникулы — значит подвергнуть опасности их бабушек и дедушек, к которым, вероятно, отправят внуков.
— Поэтому не надо ничего делать, положено с 30 марта каникулы — ну и хорошо, будут с 30 марта.
Фото: БЕЛТА
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Президент объяснил ситуацию с переносом каникул у школьников
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