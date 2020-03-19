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  2. Президент объяснил ситуацию с переносом каникул у школьников

Президент объяснил ситуацию с переносом каникул у школьников

Александр Лукашенко во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране объяснил, почему не были перенесены каникулы у школьников. 
 

Глава государства подчеркнул, что когда люди начинают паниковать, то предпринимаются не всегда оправданные меры. 

— Началось все с БНТУ, когда то ли Минздрав, то ли Правительство закрыли этот университет. Как-то мимо меня прошло.

Поэтому, отметил Президент, он категорически запретил без его ведома закрывать какие-либо учреждения.


Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что главная задача Минздрава — лечить людей, и за это с ведомства будет жесткий спрос. 

— А кто будет закрывать-открывать — тут у нас таких хватает. Потому смотрите за людьми. Лечите их. 


Глава государства также прокомментировал вопрос с переносом каникул у школьников.
 
— Что мы творим? Дети собираются в школе, они обучаются в школе. Боятся родители — мы не запрещаем, не отправляйте детей в школу. 

Президент напомнил, что дети меньше подвержены опасности при этом заболевании, но могут быть переносчиками. И отправлять их раньше на каникулы — значит подвергнуть опасности их бабушек и дедушек, к которым, вероятно, отправят внуков.

— Поэтому не надо ничего делать, положено с 30 марта каникулы — ну и хорошо, будут с 30 марта.

Фото: БЕЛТА
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