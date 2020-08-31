Президент обсудил с Валентином Сукало тактические и стратегические вопросы работы белорусских судов

– Конкретные темы, проблемы, вплоть до уголовных дел на контроле Президента – практика у нас давняя, десятилетиями сложившаяся. Что касается стратегии, сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране, «перемены, перемены» – правда, никто не говорит, какие перемены кто хочет, – отметил Глава государства
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Лукашенко: система судов должна работать независимо и без привязки к персоналиямФото: БЕЛТА
Лукашенко: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед