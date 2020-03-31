Президент обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса

Президент сегодня встретился с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. На встрече обсуждали тему подготовки к предстоящим президентским выборам, ситуацию в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций.

— Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами, — сказал Глава государства. — Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать.

Говоря о ситуации в экономике, Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси стараются сделать так, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату:

— Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно, — заявил Александр Лукашенко.

При этом Президент подчеркнул, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней:

— Тем более мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз.

Глава государства добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.

Фото: БЕЛТА