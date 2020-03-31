Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.6
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Президент обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса

Президент обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса

Президент сегодня встретился с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. На встрече обсуждали тему подготовки к предстоящим президентским выборам, ситуацию в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций.

— Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами, — сказал Глава государства. — Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать.

Говоря о ситуации в экономике, Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси стараются сделать так, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату:

— Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно, — заявил Александр Лукашенко.

При этом Президент подчеркнул, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней:

— Тем более мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз.

Глава государства добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.

Фото: БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Лукашенко: для переноса выборов оснований пока нет
Лукашенко о кризисе из-за коронавируса: надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно
Фигурант «дела банкиров» Покрышко от прохождения полиграфа отказался
«Белавиа» на месяц приостанавливает полеты в Домодедово и Шереметьево
Apple может представить сегодня iPhone 9
Президент обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
«Белнефтехим»: на белорусские НПЗ в апреле поступит 1—2 миллиона тонн нефти
Внешний госдолг Беларуси за январь-февраль снизился на 1,6% до 16,9 млрд долларов
Уборщица столичного кафе украла у посетителя кошелек с $ 3500
Водитель Porsche Cayenne погиб в результате столкновения с автобусом в Кобрине
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Симптомы инфодемии
Прогноз погоды на 1 апреля: небольшие осадки и от -9 до +10
Парижский автосалон отменен из-за коронавируса
На границе Ирана и Турции взорвался газопровод
Стали известны подробности пожара на улице Лобанка в Минске, где был спасен мужчина
Лесхозы заготовили около 10 тысяч тонн березовика
Второй шунтирующий реактор БелАЭС включен в работу
Умер российский драматург Леонид Зорин
Команда «Формулы-1» Mercedes разработала аппарат вентиляции легких для больных COVID-19
Штаб района территориальной обороны развернут в Островце
В Полоцке задержали братьев, у которых нашли обрез, револьвер, патроны и полсотни «ежей» для остановки автомобилей
мнение
Борис ПАНЬШИН
Человек и экономика доверия
Авторы
СКАНИРУЙТЕ