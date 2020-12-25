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Президент обращает внимание на функциональность при строительстве и реконструкции больниц

Эту тему Глава государства поднял во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Александр Лукашенко подробно интересовался функциональностью больницы, тем, насколько она соответствует современным подходам. Затем пояснил, почему поднял этот вопрос:

- Мы задумали строительство новой больницы в Минске в районе Новинок. Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность. Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека - это еще и психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение. Это хороший фон для выздоровления.

Президент обратил внимание и на сроки лечения:

- Нам надо научиться лечить людей в больнице столько, сколько надо. Без всяких запасов, без всяких лишних дней для всякой перестраховки. Почему? Потому что сегодня при такой технологичности койко-место стоит бешеные деньги. Наши люди еще не понимают, во что нам обходится ковид... Не то, чтобы экономить, а по-хозяйски надо и строить больницы, и оснащать эти больницы рационально.
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