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Лукашенко: главная задача – сохранить людей

Президент обеспокоен ситуацией на водоемах. Принимая с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, Глава государства отметил:


– Меня удивляет один факт. Мы так переживаем за COVID. Нас критиковали и там и здесь. У нас на воде утонули более 350 человек с начала года. Больше 80 процентов из них в нетрезвом состоянии. Можно было бы сказать: сами виноваты, но есть же доля ответственности и наша.
 
Вадим Синявский был назначен на должность министра по чрезвычайным ситуациям в марте этого года. До этого он возглавлял УВД Гродненского облисполкома. Александр Лукашенко обратил внимание на этот факт:
 
– Пошли нетрадиционным путем, пригласив вроде бы со стороны человека. Хотя вряд ли это совсем со стороны... Но тем не менее: какова ситуация, с вашей точки зрения, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям? Какова обстановка? Какие вы видите там недостатки?
 
Президент отметил, что недавно он подписал ряд указов, которые касаются в том числе совершенствования структуры МЧС. Глава государства затребовал краткий доклад о деятельности МЧС:
 
– Отчитываться рано, но буквально в двух словах.
 
Отдельно Президент поинтересовался пожароопасной обстановкой:
 
– У вас как обстоят дела с пожарами? Сколько людей погибло? Сколько спасено? Это главная наша задача – сохранить людей. Ну и экономика. Не нанести ущерб экономике. Или чтобы этот ущерб был самым минимальным.
 
Глава государства отметил, что в настоящее время для всех стран актуальна проблема лесных пожаров:
 
– Горят вокруг леса: от запада до востока. Как у нас с пожароопасностью? Я информирован о том, что на юге у нас торфяники горели.
 
После дождей эта проблема в Беларуси стала менее актуальной, тем не менее Президент требует не выпускать ее из поля зрения. Главу государства также интересовали вопросы текущей деятельности МЧС.
Синявский: в текущем году подразделениями МЧС спасено более 3 тысяч человек, в том числе 96 детей

Фото: БЕЛТА
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