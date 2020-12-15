Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы. По его словам, социальная сфера должна соответствовать экономике. В этом плане Могилев какое-то время «не подтягивали» до нужного уровня. Один из сотрудников больницы обратился к Президенту с просьбой оказать содействие в возведении кардиохирургического центра и его оснащении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что такие стройки всегда осуществляются с согласия Президента, и уточнил, что внимания Могилевской области уделялось несколько меньше, чем другим регионам. Он рассказал, как удалось подтянуть и поддержать Гомельскую область после аварии на ЧАЭС, Брестскую – как западные ворота страны, Витебск, где проводится «Славянский базар»…
– За последнюю пятилетку мы выровняли областные центры… А (ранее. – Прим. ред.) Могилев как-то оставался в стороне. Поэтому пять лет назад было принято решение (Указ Президента 2015 года № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области». – Прим. ред.), местные власти молодцы – многое для этого сделали.
Что касается современного кардиохирургического корпуса, в Могилеве он будет сделан наподобие Гомельского.
– Я понимаю, раз вы начали его строить – молодцы, мы подумаем. Сделаем его как в Гомеле: там медицинское оборудование в основном министр нашел тогда. Мир помог нам: от Японии до США… Точно так и здесь мы постараемся. Не будете с голыми руками ходить. Все, что необходимо, будем поддерживать, – заверил Глава государства.
Как рассказал Александру Лукашенко главный врач больницы Анатолий Кулик, кардиохирургический корпус планируется сдать в ноябре 2021 года.
Фото: БЕЛТА
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Президент обещал поддержать строительство современного кардиохирургического корпуса в Могилеве
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