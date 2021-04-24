В общении с журналистами в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике Президент рассказал о раскрытых нашими спецслужбами нескольких сценариях свержения законной власти в Беларуси, рассматриваемых авторами этой акции. Первый вариант предложил Александр Федута – кальку с убийства президента Египта Анвара Садата во время военного парада в Каире в 1981 году.
Александр Лукашенко прокомментировал:
- Но это невозможно. На параде застрелить Лукашенко – это не про нас. Невозможно будет. Отвергли.
По словам Главы государства, последующими вариантами готовились такие:
- Они привезли уже в Беларусь гранатометы. Потом отказались. Почему? Кортеж Президента в силу безопасности передвигается на большой скорости. Это их слова: «Вероятность, что мы попадем, очень мала. Засветимся – расстреляют сразу там же». Тачанку (третий вариант – Прим. ред.): автомобиль, сзади стоит пулемет крупнокалиберный с бронебойными боеприпасами. Выскочить на дорогу и уничтожить кортеж. Следующий вариант: нападение на загородную резиденцию. Прямо называют: в Озерном. Откуда знают? Федуты рассказали.
По обнародованной Президентом информации наших спецслужб, на проведение акции были подготовлены и соответствующие средства:
- Уничтожить резиденцию загородную вместе с Президентом – 10 миллионов долларов. Снайперу – застрелить Президента – один миллион долларов выделено было. Это мы видели давно уже. Думаете, мы эту операцию в Москве (по задержанию участников заговора – Прим. ред.) провели с бухты-барахты? Мы за ними следили.
Фото: БЕЛТА
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Президент о сценариях переворота в Беларуси
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