Президент: надо дать возможность каждому получить качественное образование

Об этом заявил Александр Лукашенко во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию.





– Мы живем в эпоху цифровизации, искусственного интеллекта. Это эпоха высокообразованных людей. И надо дать возможность каждому получить качественное образование, если у него есть способности и желание. Гарантировать его доступность должны правила приема.

Президент подчеркнул, что сегодня можно было вообще ничего не говорить, а сказать только об одном – об образовании.

– Необразованный человек – страшный человек в будущем. Вы в этом убедитесь. Мы даже с вами в этой жизни скоро убедимся. Только образованный человек, который дружит с мозгами, сможет, раскинув ими, оценить и понять, что происходит в этом мире. Всех, кто не умеет думать, а думает айфоном или телефоном – его будут кромсать, его будут долбать, давить будут не на сознание, а на подсознание. И зомбировать.

В этом, отметил Глава государства, величайшая опасность для развития общества:

– Если мы во всем мире, ведущие страны, сейчас не спохватимся и не возьмемся за это, не решим этот вопрос – мы будем иметь планету хаоса. Как минимум.

Президент подчеркнул, что на вступительных испытаниях за результатами ЦТ необходимо видеть абитуриента – человека с его способностями и талантами:

– Новый формат вступительных экзаменов в средние специальные и высшие учебные заведения учтет опыт и тестирования, и собеседования. Мы усилим практикоориентированность профессионального образования. Человек труда всегда был и останется основой развития государства.

Также, напомнил Глава государства, нужно помнить и о воспитательной роли образования:

– Не будем заниматься своими детьми мы – ими займутся другие. Хотелось бы, чтобы молодежную политику не сводили только лишь к вопросам материальных выгод и социальных гарантий. Пусть это звучит пафосно, но нас, старшее поколение, когда-то учили Родину любить, как родителей: не за то, что она благополучна и успешна, а потому, что дала нам жизнь. Мы просто обязаны выиграть борьбу за умы и души людей, прежде всего молодежи. Посмотрите, что творится в информационном пространстве.

Фото: БЕЛТА