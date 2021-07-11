Президент о белорусах: мы – народ!

Почему Президент назвал Купалье национальным достоянием, какие качества присущи белорусам и за что Глава государства поблагодарил участников фестиваля «Александрия собирает друзей». Атмосферный репортаж с самого главного летнего open-air страны
Это лето обещает быть жарким не только из-за погоды: дан старт череде брендовых республиканских фестивалей. Всего несколько дней осталось до открытия «Славянского базара» в Витебске. А в эти выходные – на Купалье - десятки тысяч друзей встречала Александрия.
Встречала не только для того, чтобы дать возможность гостям найти папараць-кветку, отдохнуть, но и для того, чтобы напомнить о единстве славян, о том, что белорусы хотят жить мирно. Именно об этом со сцены в очередной раз говорил Александр Лукашенко:
- Отсюда наша вся политика: мы не претендуем на чужие земли, мы не хотим досаждать нашим соседям и дальним народам. Мы хотим жить в мире и согласии со всеми, что мы и делали… Мы – народ. Народ, который впервые за сотни лет построил свое независимое и суверенное государство, которое всегда отличается от других своим характером, своими нравами и традициями. Мы – белорусы, которым присущи все национальные черты как народа.
Славянским рушником едины
Купальская ночь – повод вспомнить о традициях. Главным талисманом «Александрии - 2021» стал уникальный атрибут белорусского и не только быта – рушник. Неповторимый и своеобразный в каждом местечке, но который является тем самым знаком единения славянских народов, олицетворения нашей исторической генетики.
О том, что этот символ до сих пор жив, о том, что мастерство по его созданию передается из поколения в поколение, гостям праздника не раз напомнили наши мастера.
Прямо во время фестиваля на одной из площадок белорусские рукодельницы на двух станках ткали рушник народного единства. Зрителям показали и аутентичный купальский рушник из Чаусского района, возраст которого насчитывает более 150 лет. Всего же во время торжественной церемонии открытия наши мастера представили более 150 рушников со всех уголков Беларуси.
Впрочем, не только рушник, но и само «Купалье» для белорусов – тоже бренд. Президент в своей речи ни много ни мало назовет этот праздник национальным достояниям страны. О традициях и необходимости их сохранения со сцены было сказано действительно много. Глава государства найдет сразу несколько причин, почему в Александрии, одном из самых живописных уголков Беларуси, в этот вечер можно и нужно собираться. Самые яркие президентские цитаты по этому поводу:
* - В ночь на Ивана Купалу, где бы мы ни жили - в маленькой деревне или большом городе, мы стремимся туда, где горят купальские костры, реки и озера украшают венки из луговых трав и цветов, звучат любимые мелодии и песни. Мы стремимся туда - к своим истокам. Туда, где начиналось. Потому что в сердце каждого просыпается необъяснимое желание стать ближе к природе: вдохнуть запах леса, согреться у огня и увидеть самое главное - чистое ночное небо.
* - Важно то, что этот праздник в Александрии дарит не только радость встречи с родными, близкими и друзьями, но на мгновение возвращает в самую глубь веков, позволяет прикоснуться к древним знаниям, опыту всех поколений и человечества в целом, напоминает людям о том, что они дети родной земли, издревле принадлежащей могучим племенам восточных славян.
* - Традиции, которые оставили нам эти славные, мудрые и сильные люди тысячу лет назад, фактически стали частью нашей культуры, легли в основу современного уклада жизни. В них есть все, что сегодня объединяет нас, белорусов, как народ. Это сакральные знания о природных стихиях, целебных травах и оберегах. Знания, которые учат любить природу, ценить ее дары и беречь красоту. Это связь языческих обрядов и христианских символов, ставшая основой веротерпимости и толерантности. Это истоки нашей преданности традиционным ценностям, главные из которых - семья, забота о детях, уважение к старшим поколениям. Вот откуда наш характер, наши привычки и наши традиции - оттуда, из тысячелетия.
Традиционные ценностиО традициях белорусов, в том числе и о тех, которые объединяют наших соотечественников, как народ, Александр Лукашенко скажет за этот купальский вечер еще не раз. Напомнит о, пожалуй, наиболее важной из них на нынешнем этапе развития государственности. Речь – о независимости, стремление белорусов к которой объясняется, по словам Президента, «непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были рабами, как не были они и рабовладельцами».
- Никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями. Поэтому единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо. Мы и сегодня стараемся следовать этим традициям.
Даже в названии самого фестиваля – «Александрия собирает друзей» - Глава государства усмотрел еще одну традицию – делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом делиться миром и добром:
- И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад, наша историческая память. На этой сцене выступали гости из разных стран. Все эти годы они дарили нам частичку своей культуры. История купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая на пандемию и внешние политические разногласия. Так будет всегда! Не стал исключением и нынешний год. Потому что хранители этой традиции — мы. Народ, который выбирает свою судьбу и жизненный путь своим сердцем.
Золотых рук мастера«Александрия собирает друзей» - это не только колоритный фестиваль. Это полтора километра торговых рядов, многочисленные мастер-классы, выставки и конкурсы, всевозможные концерты звезд эстрады и самодеятельных коллективов. Программа, из года в год сохраняя традиционную канву, не устает удивлять новинками. Неспроста Александр Лукашенко не упустил возможность публично поблагодарить всех, кто создал этот праздник, а также артистов, музыкантов, которые украсили купальский вечер своим талантом и творчеством:
- Я хотел бы поблагодарить золотых рук мастеров, которые, несмотря на эту африканскую жару, приехали сюда, чтобы подарить свое творчество, показать его нам.
Пожелал:
- Пусть атмосфера любви, дружбы и согласия, царящая здесь, подарит всем нам, как магический цветок папоротника, веру в собственные силы, вдохновит на новые свершения во имя мирного и благополучного будущего родной Беларуси.
demeshko@sb.by
deu@sb.by
solovieva@sb.by
5 причин посетить «Купалье» в Александрии:Пока одни старательно искали таинственную папараць-кветку, другие любовались демонстрацией одежды изо льна от белорусских производителей, третьи подпевали знаменитым хитам собравшихся на празднике популярных артистов, смотрели салют и до поздней ночи танцевали на дискотеке. Яркий и насыщенный фестиваль "Александрия собирает друзей" на своих площадках вместил, без преувеличения, десятки тысяч человек. Кто-то приехал сюда впервые, а для других отмечать "Купалье" в Шкловском районе уже стало доброй традицией. Мы выделили пять главных причин, почему в агрогородок на берегу Днепра в этот июльский день приезжали гости со всей страны.
1. Послушать любимых исполнителей
Полина Новикова, девятиклассница, Минск:
- Такое событие пропустить нельзя. Раньше на «Купалье» мы ездили в Вязынку, теперь – сюда. Больше всего мне запомнился концерт группы «Галасы ЗМеста». Мы с друзьями их очень любим. Но незабываемые эмоции подарили также и большой вечерний концерт, и салют. Обязательно вернемся в Александрию в следующем году.
2. Купить настоящий рушник и другие изделия народных мастеров
Ирина Дернаковская, мастер по изготовлению рушников (аг. Крупица, Минский р-н):
- Мы приехали на праздник, чтобы, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. А еще – свои работы. Фестиваль получился очень добрым, а главное – теплым. Поэтому эта «Александрия» запомнится прежде всего жаром солнца и сердец. При этом площадок по сравнению с прошлым годом стало больше, что для народных мастеров очень хорошо. Ко мне, например, за покупками подходила известная певица Жанет. А с Аленой Ланской мы вместе плели веночки. Знаете, есть ощущение, что здесь каждый на своем месте. И мы все здесь едины.
3. Снова побывать на Родине и послушать Главу государства
Станислав Яскевич, предприниматель и общественный деятель:
- Александрия в некотором смысле - это тоже моя малая родина. Я родился неподалеку, в Орше, и знаю об этом празднике достаточно много. Скажу одно: он с каждым годом становится все интереснее и интереснее. Друзей у «Александрии» действительно становится только больше. И еще один важный нюанс. Наш Президент по-домашнему (все-таки это его Родина), без галстука, доверительно вышел к своему народу, произнес как всегда классную речь, сказал, что мы никогда не были рабами, никогда не были рабовладельцами и не будем. Мы живем в суверенной, независимой стране и нам надо это сохранить. И в этом я, конечно же, целиком и полностью поддерживаю эту позицию.
4. Погадать на суженого и поработать
Анна Латышенко, студентка агроэкологического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, волонтер праздника:
- Сюда мы приехали поработать. Координировали гостей, показывали, где и какие объекты расположены. Конечно, и повеселиться хотели, это ведь такое масштабное мероприятие. Венки на воду не пускали, но на суженого на ромашках погадали. А еще нам понравился конкурс на лучшую семью. Чем именно? Они показывали свой быт и свои традиции. Кроме того, мы попробовали очень вкусное мороженое и поучаствовали в лотерее от Слонимского мясокомбината. Правда, выиграли только ручку. А кому-то ведь достался термос и даже стейк. Но мы не расстроились. Ходили, наблюдали за конкурсами и спортивными состязаниями. Нам очень понравилось. Если позовут в следующем году, обязательно приедем.
5. И просто отдохнуть!
Александр Пашун, сварщик ОАО «Белтрубопроводстрой»:
- В череде рабочих будней выбраться куда-то получалось далеко не всегда. Но я сейчас в отпуске. Поэтому на этот раз мы с супругой и сыном все-таки решили приехать сюда на «Купалье» и не пожалели. На таком мероприятии впервые, но нам очень все понравилось: и еда, и «кiрмаш», и люди. Впечатления - супер.
Три самых колоритных мероприятия Республиканского праздника «Купалье» в Александрии:«Made in Belarus». Показ новых льняных коллекций одежды от белорусских производителей концерна «Беллегпром»
В этот раз зрители увидели около 30 моделей от таких известных предприятий как "Камволь", "Свитанак", "Полесье", "Купалинка" и "Галантэя". Небольшой лайфхак от организаторов. В такую жаркую, как стояла в субботу, погоду (а столбики термометра местами показывали до плюс 34 градусов), белорусские дизайнеры рекомендовали надевать одежду только из натуральных материалов. Какую именно? Дизайнер Оксана Сагидулина, например, представила зрителям коллекцию "Изящный мир". Ее она охарактеризовала так:
- Наша коллекция - из настоящего льна и стопроцентного шелка. Гости фестиваля увидели 6 моделей, уникальность которых как раз заключается в той самой натуральности и чистоте, которая так характеризует нашу страну.
Свою экспериментальную коллекцию на праздник привезла и совсем молодой дизайнер Анастасия Рыжая. Девушка рассказала, что закончила университет и попала по распределению в ОАО «Полесье» совсем недавно, а сегодня уже представляет свою первую коллекцию большой публике.
- Я на этом празднике впервые, но мне очень нравится, - не скрывает эмоций она. - Волновалась, как все пройдет, но оказалось, что напрасно. Модели готовила около трех месяцев. Коллекция раскрывает мой авторский взгляд на современность. В материале сочетаются как химические, так и натуральные волокна. При этом есть «фишки» и в дизайне: рисунки клеток человека совмещены с изображениями микросхем. Это олицетворяет современную реальность.
«По заявкам слушателей». Концерты звезд белорусской эстрады
Финальным аккордом и одним из самых ярких событий праздника стал гала-концерт «Песнi маёй краiны», зрителем которого был и Глава государства. Основная изюминка – репертуар составляли по заявкам жителей самого агрогородка, пожелания которых были записаны на видео и показаны с экрана непосредственно во время шоу. А в основу концерта была положена история о долгожданной встрече близких людей на празднике в Александрии "за одним столом", где под общим мирным небом собрались добрые друзья и близкие друг другу люди.
Этот концерт организаторы назвали повествованием о людях, которые живут в Александрии, об их обычаях. Гости увидели дорогих сердцу исполнителей: Анатолия Ярмоленко, Владимира Громова, Анастасию Москвину, Александра Солодуху, Алену Ланскую, Жанет, Владимира Радивилова, Руслана Алехно, Руслана Березовского, Андрея Колосова, Владимира Воронкова, Александру Гайдук… Перед публикой (а в партере разместилось около 3 тысяч человек) выступили представители талантливой молодежи, артисты Национального академического театра имени Янки Купалы Ольга Нефедова и Тамара Миронова, ансамбли ”Песняры“, ”Сябры“, ”Верасы», группа ”Аура“, арт-группа ”Беларусы“, даже народный артист России Олег Газманов и рэпер Серега.
Всех не перечесть. Кстати, именно благодаря Сереге, мы вновь вспомнили о том, насколько крепко умеет жать руку Президент.
- Друзья, я просто так не могу уйти, - со сцены в микрофон заявил Серега. - Вы знаете, ходят слухи, что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в Центральной Европе. И этот человек находится сейчас здесь. Я не могу упустить возможность не проверить это.
Речь шла об Александре Лукашенко. Тот сидел в партере и искренне улыбался. Серега тем временем спустился в зал.
- Я иду к вам без галстука, - обратился он к Главе государства. – Я понимаю, что это не по этикету. Но Гордону можно было, а мне, простому белорусскому парню, не слабо.
Президент и рэпер не только пожали друг другу руки, но и обнялись. Серега рассказал о своих эмоциях:
- Не только в Центральной Европе, но и в Восточной и Западной тоже.
Впрочем, самым оживленным местом фестиваля можно было назвать не главную площадку, а малую сцену. Здесь, например, радовали зрителей заслуженная артистка нашей страны Виктория Алешко и популярная группа «Галасы ЗМеста»:
- Возможность выступить на уже полюбившемся многим фестивале перед отзывчивой аудиторией, да еще и с красивым сценическим оформлением, с профессиональным звуком - это большая честь и гордость для любого артиста. Фестиваль в Александрии имеет свою особую атмосферу и уникальные традиции. Поэтому каждый раз с огромным удовольствием принимаю приглашение и приезжаю сюда. Всегда жду этот праздник с нетерпением, - не скрывает эмоций Виктория.
Уже скоро артистка отметит четвертьвековой профессиональный юбилей. Почти 25 лет Виктория Алешко радует нас своими песнями. А на сцене Александрии она и вовсе с первых лет основания фестиваля:
- С каждым годом фестиваль становится только ярче и масштабнее. Это видно и по количеству людей, которые привозят на праздник свою продукцию. Раньше было более скромно. А теперь - на огромной площадке можно приобрести качественные продукты питания, изделия наших народных умельцев. Здорово! Поэтому и интерес к фестивалю только растет.
В Александрии искали «Властелина села»
Шесть семей на протяжении двух дней боролись за звание «Властелин села — 2021». Состязания поначалу развернулись в городском парке культуры и отдыха, где конкурсанты презентовали караваи собственного производства «Хлеб всему голова» и показали себя в зрелищном этапе «Драники на колоде». В самом традиционном испытании «По дрова» они распиливали бревна, кололи и складывали дрова на скорость. Завершился первый соревновательный день конкурсами косьбы «По газону» среди глав семей и «Купальский венок» среди их вторых половинок.
Финальные состязания в субботу продолжились непосредственно в Александрии. Для финалистов были припасены такие испытания, как «Семейный обряд», визитная карточка «Добро пожаловать к нам!», шуточная сельская эстафета «Работаем в команде». Новинкой же стал весьма серьезный интеллектуальный конкурс «Новаторство своего подворья», где претенденты на заветный титул презентовали экономящие копеечку инновации своего личного приусадебного участка.
Победителем семейного проекта стала многодетная семья Погодиных из Могилевской области. Владимир работает трактористом-машинистом в ОАО «Комсеничи» Круглянского района, а Кристина находится в отпуске по уходу за ребенком. Супруги воспитывают троих дочерей Алину, Ксению, Виктория и сына Николая.
- В финале собрались достойные соперники, и каждый представил сильную программу. Что ж, тем слаще победа, - говорит Кристина. - Но больше радует не сам факт победы, а то, что подготовка к конкурсу очень нас сплотила. Каждый член семьи внес свой вклад, раскрылся с новой стороны.
Кстати
Во время Республиканского праздника «Купалье» Министерством информации была организована работа двух торгово-выставочных павильонов с новинками книжной и бумажно-беловой продукции, представленной ОАО «Белкнига» и ОАО «Могилевсоюзпечать». Именно здесь с программой «Беларусь мая родная – маці-зямля», посвященной Году народного единства, выступил «Союз писателей Беларуси». Работа площадки, на которой собрались литераторы, наполнилась выступлениями, презентациями, автограф-сессиями. Здесь же гости могли посмотреть фотовыставку Владислава Цыдика «Бачу Беларусь такой». Как всегда ярко прошла встреча с председателем Союза писателей Николаем Чергинцом. Он представил свою новую книгу «А он не вернулся из боя». Также перед гостями праздника выступил заслуженный артист Беларуси Эдуард Ханок, известный не только своим песенным творчеством, но и изданными в последнее время книгами. Юным читателям тоже не было скучно. Для них свою авторскую программу представила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.