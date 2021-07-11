Президент о белорусах: мы – народ!

Почему Президент назвал Купалье национальным достоянием, какие качества присущи белорусам и за что Глава государства поблагодарил участников фестиваля «Александрия собирает друзей». Атмосферный репортаж с самого главного летнего open-air страны

Славянским рушником едины

* - В ночь на Ивана Купалу, где бы мы ни жили - в маленькой деревне или большом городе, мы стремимся туда, где горят купальские костры, реки и озера украшают венки из луговых трав и цветов, звучат любимые мелодии и песни. Мы стремимся туда - к своим истокам. Туда, где начиналось. Потому что в сердце каждого просыпается необъяснимое желание стать ближе к природе: вдохнуть запах леса, согреться у огня и увидеть самое главное - чистое ночное небо.

* - Важно то, что этот праздник в Александрии дарит не только радость встречи с родными, близкими и друзьями, но на мгновение возвращает в самую глубь веков, позволяет прикоснуться к древним знаниям, опыту всех поколений и человечества в целом, напоминает людям о том, что они дети родной земли, издревле принадлежащей могучим племенам восточных славян.

* - Традиции, которые оставили нам эти славные, мудрые и сильные люди тысячу лет назад, фактически стали частью нашей культуры, легли в основу современного уклада жизни. В них есть все, что сегодня объединяет нас, белорусов, как народ. Это сакральные знания о природных стихиях, целебных травах и оберегах. Знания, которые учат любить природу, ценить ее дары и беречь красоту. Это связь языческих обрядов и христианских символов, ставшая основой веротерпимости и толерантности. Это истоки нашей преданности традиционным ценностям, главные из которых - семья, забота о детях, уважение к старшим поколениям. Вот откуда наш характер, наши привычки и наши традиции - оттуда, из тысячелетия.

Традиционные ценности

Золотых рук мастера

5 причин посетить «Купалье» в Александрии:

1. Послушать любимых исполнителей

2. Купить настоящий рушник и другие изделия народных мастеров

3. Снова побывать на Родине и послушать Главу государства

4. Погадать на суженого и поработать

5. И просто отдохнуть!

Три самых колоритных мероприятия Республиканского праздника «Купалье» в Александрии:

Кстати

Во время Республиканского праздника «Купалье» Министерством информации была организована работа двух торгово-выставочных павильонов с новинками книжной и бумажно-беловой продукции, представленной ОАО «Белкнига» и ОАО «Могилевсоюзпечать». Именно здесь с программой «Беларусь мая родная – маці-зямля», посвященной Году народного единства, выступил «Союз писателей Беларуси». Работа площадки, на которой собрались литераторы, наполнилась выступлениями, презентациями, автограф-сессиями. Здесь же гости могли посмотреть фотовыставку Владислава Цыдика «Бачу Беларусь такой». Как всегда ярко прошла встреча с председателем Союза писателей Николаем Чергинцом. Он представил свою новую книгу «А он не вернулся из боя». Также перед гостями праздника выступил заслуженный артист Беларуси Эдуард Ханок, известный не только своим песенным творчеством, но и изданными в последнее время книгами. Юным читателям тоже не было скучно. Для них свою авторскую программу представила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

Встречала не только для того, чтобы дать возможность гостям найти папараць-кветку, отдохнуть, но и для того, чтобы напомнить о единстве славян, о том, что белорусы хотят жить мирно. Именно об этом со сцены в очередной раз говорил Александр Лукашенко:Купальская ночь – повод вспомнить о традициях. Главным талисманом «Александрии - 2021» стал уникальный атрибут белорусского и не только быта – рушник. Неповторимый и своеобразный в каждом местечке, но который является тем самым знаком единения славянских народов, олицетворения нашей исторической генетики.О том, что этот символ до сих пор жив, о том, что мастерство по его созданию передается из поколения в поколение, гостям праздника не раз напомнили наши мастера.Прямо во время фестиваля на одной из площадок белорусские рукодельницы на двух станках ткали рушник народного единства. Зрителям показали и аутентичный купальский рушник из Чаусского района, возраст которого насчитывает более 150 лет. Всего же во время торжественной церемонии открытия наши мастера представили более 150 рушников со всех уголков Беларуси.Впрочем, не только рушник, но и само «Купалье» для белорусов – тоже бренд. Президент в своей речи ни много ни мало назовет этот праздник национальным достояниям страны. О традициях и необходимости их сохранения со сцены было сказано действительно много. Глава государства найдет сразу несколько причин, почему в Александрии, одном из самых живописных уголков Беларуси, в этот вечер можно и нужно собираться. Самые яркие президентские цитаты по этому поводу:О традициях белорусов, в том числе и о тех, которые объединяют наших соотечественников, как народ, Александр Лукашенко скажет за этот купальский вечер еще не раз. Напомнит о, пожалуй, наиболее важной из них на нынешнем этапе развития государственности. Речь – о независимости, стремление белорусов к которой объясняется, по словам Президента, «».Даже в названии самого фестиваля – «Александрия собирает друзей» - Глава государства усмотрел еще одну традицию – делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом делиться миром и добром:«Александрия собирает друзей» - это не только колоритный фестиваль. Это полтора километра торговых рядов, многочисленные мастер-классы, выставки и конкурсы, всевозможные концерты звезд эстрады и самодеятельных коллективов. Программа, из года в год сохраняя традиционную канву, не устает удивлять новинками. Неспроста Александр Лукашенко не упустил возможность публично поблагодарить всех, кто создал этот праздник, а также артистов, музыкантов, которые украсили купальский вечер своим талантом и творчеством:Пожелал:Пока одни старательно искали таинственную папараць-кветку, другие любовались демонстрацией одежды изо льна от белорусских производителей, третьи подпевали знаменитым хитам собравшихся на празднике популярных артистов, смотрели салют и до поздней ночи танцевали на дискотеке. Яркий и насыщенный фестиваль "Александрия собирает друзей" на своих площадках вместил, без преувеличения, десятки тысяч человек. Кто-то приехал сюда впервые, а для других отмечать "Купалье" в Шкловском районе уже стало доброй традицией. Мы выделили пять главных причин, почему в агрогородок на берегу Днепра в этот июльский день приезжали гости со всей страны.Полина Новикова, девятиклассница, Минск:Ирина Дернаковская, мастер по изготовлению рушников (аг. Крупица, Минский р-н):Станислав Яскевич, предприниматель и общественный деятель:Анна Латышенко, студентка агроэкологического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, волонтер праздника:Александр Пашун, сварщик ОАО «Белтрубопроводстрой»:В этот раз зрители увидели около 30 моделей от таких известных предприятий как "Камволь", "Свитанак", "Полесье", "Купалинка" и "Галантэя". Небольшой лайфхак от организаторов. В такую жаркую, как стояла в субботу, погоду (а столбики термометра местами показывали до плюс 34 градусов), белорусские дизайнеры рекомендовали надевать одежду только из натуральных материалов. Какую именно? Дизайнер Оксана Сагидулина, например, представила зрителям коллекцию "Изящный мир". Ее она охарактеризовала так:Свою экспериментальную коллекцию на праздник привезла и совсем молодой дизайнер Анастасия Рыжая. Девушка рассказала, что закончила университет и попала по распределению в ОАО «Полесье» совсем недавно, а сегодня уже представляет свою первую коллекцию большой публике.Финальным аккордом и одним из самых ярких событий праздника стал гала-концерт «Песнi маёй краiны», зрителем которого был и Глава государства. Основная изюминка – репертуар составляли по заявкам жителей самого агрогородка, пожелания которых были записаны на видео и показаны с экрана непосредственно во время шоу. А в основу концерта была положена история о долгожданной встрече близких людей на празднике в Александрии "за одним столом", где под общим мирным небом собрались добрые друзья и близкие друг другу люди.Этот концерт организаторы назвали повествованием о людях, которые живут в Александрии, об их обычаях. Гости увидели дорогих сердцу исполнителей: Анатолия Ярмоленко, Владимира Громова, Анастасию Москвину, Александра Солодуху, Алену Ланскую, Жанет, Владимира Радивилова, Руслана Алехно, Руслана Березовского, Андрея Колосова, Владимира Воронкова, Александру Гайдук… Перед публикой (а в партере разместилось около 3 тысяч человек) выступили представители талантливой молодежи, артисты Национального академического театра имени Янки Купалы Ольга Нефедова и Тамара Миронова, ансамбли ”Песняры“, ”Сябры“, ”Верасы», группа ”Аура“, арт-группа ”Беларусы“, даже народный артист России Олег Газманов и рэпер Серега.Всех не перечесть. Кстати, именно благодаря Сереге, мы вновь вспомнили о том, насколько крепко умеет жать руку Президент.со сцены в микрофон заявил Серега. -Речь шла об Александре Лукашенко. Тот сидел в партере и искренне улыбался. Серега тем временем спустился в зал.- обратился он к Главе государства. –Президент и рэпер не только пожали друг другу руки, но и обнялись. Серега рассказал о своих эмоциях:Впрочем, самым оживленным местом фестиваля можно было назвать не главную площадку, а малую сцену. Здесь, например, радовали зрителей заслуженная артистка нашей страны Виктория Алешко и популярная группа «Галасы ЗМеста»:- не скрывает эмоций Виктория.Уже скоро артистка отметит четвертьвековой профессиональный юбилей. Почти 25 лет Виктория Алешко радует нас своими песнями. А на сцене Александрии она и вовсе с первых лет основания фестиваля:Шесть семей на протяжении двух дней боролись за звание «Властелин села — 2021». Состязания поначалу развернулись в городском парке культуры и отдыха, где конкурсанты презентовали караваи собственного производства «Хлеб всему голова» и показали себя в зрелищном этапе «Драники на колоде». В самом традиционном испытании «По дрова» они распиливали бревна, кололи и складывали дрова на скорость. Завершился первый соревновательный день конкурсами косьбы «По газону» среди глав семей и «Купальский венок» среди их вторых половинок.Финальные состязания в субботу продолжились непосредственно в Александрии. Для финалистов были припасены такие испытания, как «Семейный обряд», визитная карточка «Добро пожаловать к нам!», шуточная сельская эстафета «Работаем в команде». Новинкой же стал весьма серьезный интеллектуальный конкурс «Новаторство своего подворья», где претенденты на заветный титул презентовали экономящие копеечку инновации своего личного приусадебного участка.Победителем семейного проекта стала многодетная семья Погодиных из Могилевской области. Владимир работает трактористом-машинистом в ОАО «Комсеничи» Круглянского района, а Кристина находится в отпуске по уходу за ребенком. Супруги воспитывают троих дочерей Алину, Ксению, Виктория и сына Николая.