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  2. Президент НОК Беларуси поздравил Алину Горносько с победой на ЧМ по художественной гимнастике

Президент НОК Беларуси поздравил Алину Горносько с победой на ЧМ по художественной гимнастике

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил белорусскую грацию Алину Горносько с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в упражнениях с лентой. Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Фото из архива

"Дорогая Алина! Благодаря твоей целеустремленности и уверенной работе тренерского штаба сегодня ты смогла завоевать медаль высшей пробы, тем самым пополнив свою копилку третьей наградой и подтвердив высокий уровень белорусской школы художественной гимнастики.

Слагаемыми твоего успеха стали спортивное мастерство и подготовка, умение сосредоточиться на поставленных задачах и достойно справиться с ними.

Убежден, твое яркое, победное выступление в упражнениях с лентой надолго запомнится многочисленным болельщикам одного из самых изящных видов спорта отточенной техникой, гармонией и красотой!"
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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