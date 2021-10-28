Президент НОК Беларуси поздравил Алину Горносько с победой на ЧМ по художественной гимнастике

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"Дорогая Алина! Благодаря твоей целеустремленности и уверенной работе тренерского штаба сегодня ты смогла завоевать медаль высшей пробы, тем самым пополнив свою копилку третьей наградой и подтвердив высокий уровень белорусской школы художественной гимнастики.Слагаемыми твоего успеха стали спортивное мастерство и подготовка, умение сосредоточиться на поставленных задачах и достойно справиться с ними.Убежден, твое яркое, победное выступление в упражнениях с лентой надолго запомнится многочисленным болельщикам одного из самых изящных видов спорта отточенной техникой, гармонией и красотой!"