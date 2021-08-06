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  2. Президент НОК Беларуси поздравил Ванессу Колодинскую с завоеванием бронзовой награды на Олимпиаде

Президент НОК Беларуси поздравил Ванессу Колодинскую с завоеванием бронзовой награды на Олимпиаде

В финальном поединке в весовой категории до 53 кг Колодинская одолела американку Джакарру Гвениша Винчестер. Схватка оказалась быстрой и зрелищной: белоруска одержала победу в первом периоде со счетом 4:0. С завоеванной медалью спортсменку поздравил Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.


«Дорогая Ванесса! Прими искренние поздравления с завоеванием бронзовой медали Олимпиады в Токио. На протяжении карьеры ты добивалась немалых высот, побеждая на чемпионатах мира и Европы. Сегодня тебе удалось осуществить мечту и стать призером Игр. Уверен, твой характер и максимализм при достижении цели позволят тебе и далее оставаться одной из ведущих спортсменок в этом виде спорта в мире», – говорится в тексте поздравления.

Президент НОК также пожелал Колодинской «и далее быть такой же преданной любимому делу, благополучия и новых побед в будущем».
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Фото: РЕЙТЕР
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