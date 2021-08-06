Президент НОК Беларуси поздравил Магомедхабиба Кадимагомедова с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде

В финальном поединке в весовой категории до 74 кг Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову со счетом 0:7. Борьбу представитель белорусской сборной вел до последнего.
С завоеванной медалью спортсмена поздравил Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.
«Уважаемый Магомедхабиб! На протяжении всего олимпийского турнира по борьбе вольной в Токио за твоим выступлением пристально следили в Беларуси. С каждой твоей победой над серьезными соперниками вера в общий успех на Играх только крепла. На пути к завоеванию серебряной медали проделана серьезная работа. Вместе с тренерским штабом национальной команды тебе удалось добиться значимого результата в карьере и подняться на олимпийский пьедестал», – говорится в тексте поздравления.
Президент НОК также пожелал борцу здоровья, хорошего восстановления после Олимпиады, благополучия и успехов во всех начинаниях.