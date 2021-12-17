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Президент НОК Беларуси поздравил Илью Шимановича с золотом ЧМ по плаванию на короткой воде

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Илью Шимановича с победой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) на дистанции 100 м брассом. Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси.


– Дорогой Илья! Сегодня ты доказал всему миру статус лидера на дистанции 100 м брассом, завоевав золото мирового первенства. Своими достижениями ты многое делаешь для развития отечественной школы плавания, для роста ее международного престижа. Искренне желаю тебе крепкого здоровья и новых побед! – говорится в поздравлении.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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