Заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.
– Миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к нашей многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: «Выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке? В этой войне?» Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они!
Все стрелы ядовитые «ковидные», подчеркнул Президент, направлены сегодня против Лукашенко: свалить, унизить, растоптать, уничтожить.
– Так вот, знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить! Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет. Нигде – ни в Австралии, ни в Штутгарте – им места нет. В офшорах денег тоже нет. А в лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится. И помните, у нас есть милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они – люди в погонах – вам этого сделать не позволят! Даже без меня, – заявил Александр Лукашенко. – Вы опоздали ровно на четверть века. Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она – наша! Она любимая, а любимую не отдают.
Фото: БЕЛТА
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Президент: независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям
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