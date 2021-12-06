Президент назначил послов в Боливию, Доминикану, Уругвай и Парагвай

Сегодня Александр Лукашенко назначил Андрея Молчана, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Боливарианской Республике Венесуэла, на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству.



Валерий Барановский, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Куба, решением Президента назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Доминиканской Республике по совместительству.



Сергей Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Федеративной Республике Бразилия, по решению Главы государства теперь по совместительству также является Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай.