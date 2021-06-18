Дипмиссию Беларуси в Исламской Республике Иран возглавит Дмитрий Кольцов – он работал начальником управления Африки и Ближнего Востока главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.
На должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Монголии назначен Дмитрий Горелик, экс-начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров.
В посольство Беларуси в Республике Куба отравится Валерий Барановский. До этого он возглавлял дипмиссию в Литве.
Фото: БЕЛТА
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Президент назначил послов Беларуси в Иране, Монголии и на Кубе
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