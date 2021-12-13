Президент назначил двух новых губернаторов и председателя ЦИК

Президент рассмотрел кадровые вопросы и назначил:
Карпенко Игоря Васильевича – председателем Центральной комиссии по Республике Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов;
Субботина Александра Михайловича – председателем Витебского областного исполнительного комитета;
Исаченко Анатолия Михайловича – председателем Могилевского исполнительного комитета.
Обращаясь к новым руководителям, Александр Лукашенко отметил, что при рассмотрении их кандидатур проведена кропотливая работа. Глава государства пояснил:
– Это не потому, что я не знаю вас или в стране вас кто-то не знает. Просто сейчас время настолько спрессовано, что не то что неверных – неточных шагов быть не должно. Вы это понимаете не хуже меня, поскольку сами находитесь в верхнем эшелоне власти.
Президент обратил внимание на существенный момент:
– Игорь Васильевич прекрасно понимает, что, если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура будет внесена на утверждение Всебелорусским народным собранием. То есть народное вече вас еще будет утверждать, если все будет нормально.
Глава государства предупредил, что нового главу ЦИК ждут непростые времена:
– Начиная с референдума, проведения его. Вы человек опытный и, в горисполкоме работая, знаете, что такое электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти – Парламент. Ну и, естественно, выборы Президента. Вроде бы и далеко они, но это не так далеко. Все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться у нас в стране.
Развивая вопрос утверждения председателя ЦИК Всебелорусским народным собранием, Александр Лукашенко пояснил:
– Это для того, чтобы избирательный процесс было более независимым и чтобы у людей не было какого-то сомнения, что исполнительная власть, Глава государства будут давить на избирательный процесс через Центральную избирательную комиссию и региональные избирательные комиссии, территориальные, как мы их называем. Вы понимаете это. Очень ответственная должность в стране. Предлагая такие изменения в Конституции в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю, вы человек опытный, вы непосредственно участвовали в этих выборах, знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа.
Глава государства коснулся и темы работы Министерства образования, которое до нового назначения возглавлял Игорь Карпенко:
– Мы должны не ошибиться с подбором нового министра образования. Никуда от вас эта работа не уйдет, мы ждем и от вас предложений по новому министру. Что касается Министерства образования, пока новый министр не войдет в курс дела, вам придется этим заниматься. Давайте будем откровенны: будучи председателем ЦИК, у вас будет немножко времени, чтобы отвлекаться на эту государственную работу в системе образования. Не забудьте это!
Обращаясь к Александру Субботину, Президент отметил, что этот регион хорошо знаком новому губернатору:
– Это ваша родина, вы небезразличны к ней, как и все мы. К той земле, на которой мы долгое время работали, и там, где мы людьми стали. А вы именно в Витебской области стали известным человеком. Ученым человеком, преподавали там. Там ваше все. Родились вы тоже в Витебской области. Это ваше.
По мнению Главы государства, Витебщина – это регион, в котором есть где в хорошем смысле развернуться. Там некоторое время назад началась большая работа по совершенствованию работы ряда направлений. Новый губернатор, отметил Александр Лукашенко, принимал в этом непосредственное участие:
– Вы принимали непосредственное участие в разработке реформирования сельского хозяйства Витебской области, создании интеграционных структур. И мы с вами как с вице-премьером договаривались о том, что мы серьезно посмотрим, как идут дела в Витебской области. Мы больше не можем спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы в этой области. А решаются они не по всем направлениям так, как мы мыслили.
Глава государства подчеркнул, что в течение зимы будет проанализирована работа ряда производственных объединений области:
– Сделаем соответствующие выводы. И конкретные вопросы на вас висели и висят типа Оршанского мясокомбината, куда вам приходилось часто ездить и вручную приходилось управлять там процессами. Мясокомбинат, Миорский (металлопрокатный. – Прим. ред.) завод должен работать. Неплохой завод по своим технологическим параметрам. Но есть там определенные недостатки, связанные и с уголовной ответственностью тех, кто хозяйничал на этом заводе. Если не знакомы, ознакомьтесь тщательно с этим вопросом. Потому что я собираюсь приехать в Миоры и посмотреть на это предприятие.
Новому губернатору Александр Лукашенко посоветовал не пренебрегать опытом предшественника:
– Не отбрасывайте нынешнего губернатора. Его опыт вы должны использовать. На какой бы он работе ни работал после этого. За бортом он не останется. Ни один губернатор не останется не у дел. Они внесли свой вклад, в том числе Николай Николаевич Шерстнев, в развитие областей. Нужны новые люди. Оказывается, он уже больше семи лет там работает. Время пролетело мгновенно. Но его опыт надо использовать. Он неплохой тактик, да и стратег, сельского хозяйства. Вы должны поддерживать с ним добрые отношения.
Говоря о личности Анатолия Исаченко, Президент отметил, что рад слышать, что он неуютно чувствует себя в кабинете:
– Что вам надо конкретная работа. Куда больше, как не в Могилевскую область. Это тоже ваша область. Вы знаете там кадры лучше, чем я, лучше, чем кто-либо. Мне нравится ваше стратегическое мышление. Я видел это в Минской области. Вы также возвращаетесь на свою родную землю – это ротация кадров. Мы будем рекомендовать Леонида Зайца в Совет Республики. Будем откровенны – он там здорово подкосил здоровье.
Глава государства отметил, что предшественник нового руководителя Могилевской области в регионе «пришелся ко двору и немало сделал. И в социальной сфере»:
– Он болел, переживал за Могилевскую область. Но, говоря откровенно, по-мужски, мы не должны добивать, Игорь Петрович, кадры, если мы чувствуем, что человека надо отвести на запасной путь, образно говоря, и подлечить. Их надо подлечить. Особенно после этого бешенства с пандемией. Каждый это по-своему перенес. Поэтому здесь тоже нет никакой конспирологии. Леонид Константинович и сам предложил, что готов поработать на другой должности. И тут так совпало, что Анатолий согласился поехать в Могилевскую область.
Президент отметил, что лично представит новых губернаторов в регионах:
– Я приеду. Хочу поговорить с депутатским корпусом областных советов и активом. Это должен быть актив, как обычно мы это делаем. Я более конкретно изложу свою позицию по назначению и переназначению губернаторов. Почему? Потому что это ключевые должности в стране. Без губернаторов страны быть не может. Более того – нет партий, руководящих, направляющих, нет компартий, которые брали на себя идеологию, кадры, многие вопросы по управлению – все это сведено на уровень губернаторов, председателей гор-, райисполкомов. Это делает определяющими ваши должности.
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