Лукашенко о создании белорусских комбайнов: сегодня имеем всю линейку сельскохозяйственной техники

На поле СК "Острошицы" Глава государства ознакомился с лучшими образцами техники "Гомсельмаша". Поводом для этого стало 25-летие с момента принятия принципиального решения о развитии белорусского комбайностроения. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время многие высказывались против развития производства отечественных комбайнов. Мол, во времена Горбачева "Дон-1500" делали 10 лет. Поэтому, дескать, будем покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка комбайнов мирового уровня. Александр Лукашенко по этому случаю поделился воспоминаниями:
– Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, людей надо было накормить. А без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем. И вот тогда принимались серьезные решения в плане того, чем убирать хлеб.
По словам Главы государства, принятое четверть века назад решение было тяжелым. Но сегодня очевидно, что путь был выбран верный.
– Это нам дало возможность подойти к созданию совершенно новых комбайнов, которые уже конкурируют с немецкими. Поэтому спокойно начали проводить уборочную кампанию. Сегодня имеем всю линейку сельскохозяйственной техники, – подчеркнул Александр Лукашенко.
При этом он указал на некоторые негативные моменты, в частности, на бесхозяйственное отношение к технике и урожаю во время уборочной:
– Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность – это катастрофа. С этим надо заканчивать!
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