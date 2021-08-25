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  2. Лукашенко о создании белорусских комбайнов: сегодня имеем всю линейку сельскохозяйственной техники

Лукашенко о создании белорусских комбайнов: сегодня имеем всю линейку сельскохозяйственной техники

В ходе рабочей поездки в Логойский район Александр Лукашенко рассказал: "Я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны".
 

На поле СК "Острошицы" Глава государства ознакомился с лучшими образцами техники "Гомсельмаша". Поводом для этого стало 25-летие с момента принятия принципиального решения о развитии белорусского комбайностроения. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время многие высказывались против развития производства отечественных комбайнов. Мол, во времена Горбачева "Дон-1500" делали 10 лет. Поэтому, дескать, будем покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка комбайнов мирового уровня. Александр Лукашенко по этому случаю поделился воспоминаниями:
 
– Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, людей надо было накормить. А без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем. И вот тогда принимались серьезные  решения в плане того, чем убирать хлеб.
 

По словам Главы государства, принятое четверть века назад решение было тяжелым. Но сегодня очевидно, что путь был выбран верный. 
 
– Это нам дало возможность подойти к созданию совершенно новых комбайнов, которые уже конкурируют с  немецкими. Поэтому спокойно начали проводить уборочную кампанию. Сегодня имеем всю линейку сельскохозяйственной техники, – подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он указал на некоторые негативные моменты, в частности, на бесхозяйственное отношение к технике и урожаю во время уборочной:
 

– Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность – это катастрофа. С этим надо заканчивать!
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Фото: БЕЛТА
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