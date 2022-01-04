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Президент Литвы предложил обсудить отмену чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Ситуация с нелегальной миграцией разрешена, поэтому стоит обсудить отмену чрезвычайного положения, введенного на границе с Беларусью в связи с кризисом беженцев. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Ziniu Radijas, пишет ТАСС


– В условиях нынешней ситуации было бы разумно рассмотреть вопрос отмены чрезвычайного положения. Оно является сильным инструментом, применяемым в критических обстоятельствах, – сказал лидер Литвы.

По мнению Науседы, Вильнюс справился с вызовами кризиса беженцев.

– Проблема разрешена. Если она вновь осложнится, мы сможем вернуться к чрезвычайному положению, – отметил президент.

Режим чрезвычайного положения, объявленный решением сейма в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершается, если не будет продлен, 15 января.
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Фото: РЕЙТЕР
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