Президент Литвы предложил обсудить отмену чрезвычайного положения на границе с Беларусью

, – сказал лидер Литвы.По мнению Науседы, Вильнюс справился с вызовами кризиса беженцев.– отметил президент.Режим чрезвычайного положения, объявленный решением сейма в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершается, если не будет продлен, 15 января.