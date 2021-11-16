Президент Литвы: ЕС должен говорить с Лукашенко для разрешения миграционного кризиса

Страны ЕС должны говорить с Президентом Беларуси Александром Лукашенко для разрешения миграционного кризиса. Такое мнение высказал во вторник президент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС.
"Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к Александру Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель, – сказал он в эфире радио Би-би-си.
Гитанас Науседа призвал обсуждать с белорусским лидером вызванные кризисом гуманитарные проблемы, а также требовать от ведомств ЕС изменений в миграционной политике.