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Президент Литвы: ЕС должен говорить с Лукашенко для разрешения миграционного кризиса

Страны ЕС должны говорить с Президентом Беларуси Александром Лукашенко для разрешения миграционного кризиса. Такое мнение высказал во вторник президент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС.


"Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к Александру Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель, – сказал он в эфире радио Би-би-си.

Гитанас Науседа призвал обсуждать с белорусским лидером вызванные кризисом гуманитарные проблемы, а также требовать от ведомств ЕС изменений в миграционной политике.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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