Президент Кыргызстана: встраивание в интеграцию стран союза новых направлений укрепит позиции ЕАЭС на международной арене

Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое сегодня проходит в онлайн-формате. Он отметил, что за время существования союза произошли важные экономические изменения и совместными усилиями преодолеваются различные препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС:
– Фаза становления союза пройдена, но надо признать, что реальные темпы интеграции могли бы быть выше… У нас накопилось достаточно вопросов: свобода перемещения товаров и проблема по устранению препятствий. В связи с этим необходимо выработать действенный механизм автоматической отмены барьера при его выявлении и невозможности его повторного применения.
Особое внимание, считает лидер Кыргызстана, должно быть сфокусировано на качественном выполнении и сроках реализации договоренностей. Особенно это касается реализации стратегических направлений интеграции до 2025 года.
– Последовательные интеграционные шаги будут требовать от нас больших усилий, решительности, политической воли… Скорость глобальных процессов, рост природных катаклизмов, динамика изменения мировой экономики показывают, что в среднесрочной перспективе мы столкнемся с новыми реалиями и изменениями в экономике, климате и общественном устройстве, – обратил внимание Садыр Жапаров.
Он подчеркнул, что встраивание в интеграцию стран союза новых направлений укрепит позиции ЕАЭС на международной арене:
– Внешнеторговая, промышленная, налоговая политика наших стран должна быть своевременно адаптирована к предстоящим внешним трансформациям.
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