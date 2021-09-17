Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Президент Кыргызстана предложил перейти в рамках ШОС к расчетам в национальной валюте

Президент Кыргызстана предложил перейти в рамках ШОС к расчетам в национальной валюте

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках взаимной торговли перейти к расчетам в национальной валюте. Такое заявление он сделал в пятницу в Душанбе во время саммита ШОС, сообщает ТАСС. 


"Мы поддерживаем инициативу о создании финансовых механизмов ШОС, в частности Банка развития и Фонда развития в целях реализации экономических проектов на пространстве нашей организации. Предлагается продолжить консультации по этому вопросу и рассмотреть возможность использования указанных институтов как механизма по переходу к расчетам в национальной валюте", – сказал он.

Фото: ria.ru
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы