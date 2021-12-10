Президент Кубы: высказываем нашу поддержку Беларуси в противостоянии попыткам дестабилизации ситуации в стране

Об этом во время своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое сегодня проходит в режиме видеоконференции, заявил Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес:
– Мы высказываем нашу солидарность и поддержку Республике Беларусь и ее Президенту господину Лукашенко в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране. Мы также присоединяемся к усилиям Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам России.
Он отметил, что Куба также подвергается давлению и «преступной экономической, торговой и финансовой блокаде со стороны США», которые к тому же беспринципно воспользовались ситуацией с пандемией коронавируса для ее усиления:
– От имени кубинского народа я благодарю ваши государства за поддержку усилий Кубы, направленных на борьбу с пандемий и блокадой. Наш самоотверженный народ смог вынести тяготы этой экономической войны и навязанные ею жестокие ограничения.
Президент Кубы ко всему прочему подтвердил свою твердую приверженность активному участию в Евразийском экономическом союзе в качестве государства-наблюдателя:
– После обретения этого статуса мы при тесном сотрудничестве со структурами союза и поддержке со стороны государств-членов предприняли ряд шагов для установления взаимовыгодных отношений, основанных на уважении, доверии и сотрудничестве.
Отдельным пунктом сотрудничества Мигель Диас-Канель Бермудес назвал изучение возможности взаимодействия с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи по сочетанию вакцин России и Кубы для борьбы против коронавируса. Этот шаг Президент Кубы назвал потенциально полезным и для других партнеров по ЕАЭС. Также он анонсировал подписание совместного плана мероприятий Кубы и ЕАЭС на период 2021–2025 годов, включающего в себя более 30 направлений деятельности в областях экономики и торговли, банковской деятельности и финансов, здравоохранения и культуры, АПК и спорта.
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