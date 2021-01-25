Завтра в стенах Академии управления при Президенте Республики Беларусь в онлайн-формате пройдет международная научно-практическая конференция. Ожидается, что на одной из секций с докладом выступит президент Кубы. Об этом заявил во время пресс-конференции, приуроченной к 30-летию Академии управления при Президенте Республики Беларусь, первый проректор Академии кандидат экономических наук, доцент Валерий Бороденя:
– Тридцатилетие – это юношеский возраст для учреждения образования, но тем не менее у нас есть серьезные успехи. К примеру, завтра состоится международная научно-практическая конференция «Современное государственное управление: образование, наука, практика». Планируется, что с приветственным словом к участникам обратится руководство Евразийского экономического союза, Союзного государства. А во время первой сессии с докладом выступит президент Кубы. Всего же с в работе сессии примут участие представители из 10 государств.
Первый проректор отметил, что за время существования академии вуз установил доверительные отношения с аналогичными учебными заведениями на всем постсоветском пространстве.
– Наверное, нет таких учреждений, с которыми у нас не было бы общих интересов и планов. Ковид внес серьезные изменения в формат общения, но не изменилось его качество. К нам часто приезжают чиновники из других стран повышать квалификацию. Приезжают небольшими группами, чтобы посмотреть, что хорошо налажено у нас, а заодно и поделиться своим опытом.
Фото: БЕЛТА
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Президент Кубы примет участие в международной конференции Академии управления
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