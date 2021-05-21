Президент Кубы осудил попытку госпереворота в Беларуси

Об этом заявил президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в ходе онлайн-саммита ЕАЭС. Напомним, Куба является страной-наблюдателем в союзе.



Кубинский лидер обратил внимание на то, что в сложившейся тяжелой мировой обстановке ряд стран подвергается агрессии, блокаде, мерам экономического воздействия со стороны других государств.



– Хочу выразить наше самое решительное осуждение в связи с необоснованными односторонними санкциями к России со стороны США. Равным образом я осуждаю и порицаю непрекращающиеся кампании Запада по дискредитации Республики Беларусь, попытки дестабилизировать эту братскую страну и попытку покушения на ее Президента Александра Лукашенко.



Обращаясь к участникам онлайн-саммита, Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подтвердил приверженность своей страны решениям и соглашениям, которые обсуждаются сегодня:



– Мы поддерживаем стратегические направления развития евразийской интеграции на период до 2025 года. Куба решительно выступает за солидарность, сотрудничество и интеграцию в целях укрепления связей в сферах, представляющих взаимный интерес. Задачи стоят огромные, но я уверен: сплотившись, мы сумеем их решить. Нас воодушевляет незыблемость ЕАЭС и уверенность в том, что вместе мы сможем продвигаться в развитии наших экономик и обеспечении благосостояния наших народов.