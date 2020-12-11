Об этом заявил Президент Кубы Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит сегодня в онлайн-формате. В ходе мероприятия Кубе был предоставлен статус государства –наблюдателя в ЕАЭС.
Как заявил Мигель Диас-Канель, члены ЕАЭС и Куба традиционно поддерживают дружеские связи и сотрудничество:
– С Республикой Беларусь был подписан совместный краткосрочный План действий по экономическому и торговому сотрудничеству, а также Программа развития сотрудничества в сфере образования и исполнительная Программа научно-технического и инновационного сотрудничества в сфере науки, технологий и окружающей среды.
Президент Кубы подчеркнул, что существует значительный потенциал для развития отношений с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией в различных сферах. Кроме того, Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и правительством Кубы, подписанный в мае 2018-го, закладывает основы для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, способствует расширению диверсификации торговли между ЕАЭС и Кубой.
– Мы признаем мощь, которую имеет ЕАЭС с момента своего создания, и его перспективы. Видим, что концепция его работы нацелена на будущее, учитывает национальные планы и программы развития, отдавая приоритет главным для государств-членов экономическим направлениям таким образом, чтобы обеспечить лучшую включенность этих экономик в глобальные производственно-сбытовые цепочки, – заявил президент Кубы.
Фото: архив БЕЛТА
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Президент Кубы: мы признаем мощь, которую имеет ЕАЭС с момента своего создания
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