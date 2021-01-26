Председателем Климовичского райисполкома стал Михаил Демидов – его кандидатуру сегодня согласовал Александр Лукашенко. До этого Михаил Демидов работал первым заместителем председателя, начальником управления по сельского хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома.
– Когда я изучал ваши личные материалы, я подумал о том, что вы как специалист, зоотехник, врач, всю жизнь проработавший с животными, вы перенесете этот опыт на Климовичский район. Очень хотелось бы. И в этом отношении мы вас будем поддерживать. Климовичский район приличный, это основополагающий район на Могилевщине. Очень хотелось бы, чтобы у вас получилось. Перспективы у вас хорошие, – уверен Президент.
Он пообещал, что в этом году побывает в Климовичском районе – если не на посевной, то на уборочной. К этому моменту новый глава сможет рассказать о направлениях дальнейшего развития района.
Фото: БЕЛТА
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Президент: Климовичский район – основополагающий на Могилевщине, перспективы хорошие
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