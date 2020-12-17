Президент Ирана Хасан Роухани рассказал, что страна справилась с третьей волной COVID-19. Об этом стало известно из заявления политика, прозвучавшего в четверг, 17 декабря, пишет ТАСС.
– В результате общей работы вместе с населением, медицинским персоналом и мобилизованными силами нам удалось преодолеть третью волну распространения коронавируса, – добавил Хасан Роухани.
С начала декабря в Иране происходит снижение количества новых случаев COVID-19. Так, в воскресенье впервые с 1 ноября число заболевших было менее 8 тыс. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составляет 1 108 269 человек при 52 196 летальных случаях и 812 270 выздоровевших.
Фото: pixabay.com
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Президент Ирана считает, что страна преодолела третью волну коронавируса
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