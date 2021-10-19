Президент – губернаторам, помощникам и уполномоченным по областям: убедительно прошу подключиться в полной мере к организации лечения людей на местах

Президент считает, что мониторинговые группы, работающие в регионах по COVID-19, трудятся не в полную силу. Такое мнение Александр Лукашенко высказал в ходе совещания по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию коронавирусной инфекции.
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Такие структуры были созданы решением Главы государства еще в прошлом году, преимущественно из специалистов. Александр Лукашенко отметил:
– Это касается людей, которые были мной уполномочены работать в областях. Я им не только доверяю, но это и хорошие специалисты. У меня такое впечатление, что вы не в полную меру, мягко говоря, впряглись в эту телегу. Мы пока работаем не с полной отдачей и не в полном объеме. Но хочу вас предупредить, что вы несете прежде всего ответственность за ту область, куда вы направлены.
Президент уточнил:
– Если специалисты отвечают за ситуацию по лечению людей, и не только от COVID, значит, они будут отвечать прежде всего. А потом уже губернаторы и другие. Почему? Потому что функции, роли совершенно иные. Вы – специалисты. Вы знаете, как лечить. Вы должны проконтролировать, где чего не хватает. Подсказать. А губернатор у вас там, на месте, – это ваша правая рука в данном вопросе. Он ваш помощник. Он снабженец ваш. Лекарства, средства индивидуальной защиты, ИВЛ, кислород и прочее – он должен быстро решить эти вопросы. Понимаете, какие роли отведены вам и какие роли у руководителей даже местных органов власти? Я уже не говорю о моих уполномоченных. Это уже высшие должностные лица, вице-премьеры и большие министры. И не говорю о помощниках, которые работают в областях. Я убедительно вас прошу, не хочу давать никаких оценок, подключиться в полной мере к организации лечения людей на местах.