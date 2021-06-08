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Президент Франции получил пощечину во время общения с гражданами

Во Франции неизвестный мужчина дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает телеканал BFM. 

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Инцидент произошел в среду 8 июня во время поездки главы государства в департамент Дром. 

На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, как Макрон подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними беседовать, взяв одного мужчину за руку. В этот момент неизвестный что-то сказал ему в ответ и ударил по лицу. В ситуацию мгновенно вмешалась охрана, которая оттеснила президента и повалила на землю нападавшего.  

По данным телеканала BFMTV, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, отметив, что речь идет не о пощечине, а о попытке ее нанести. Правоохранители задержали двух человек.

Французские политики осудили и назвали неприемлемой физическую агрессию против главы государства. Солидарность с президентом выразили лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и премьер-министр республики Жан Кастекс.

Видео: t.me/rian_ru
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