Президент дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Как позже рассказал белорусским журналистам Дмитрий Гордон, он давно хотел сделать интервью с Президентом Беларуси.Украинский журналист признался, что в некоторых моментах сознательно пытался провоцировать Александра Лукашенко, задавая острые вопросы:И, продолжил Дмитрий Гордон, он очень доволен результатом. Отвечая на вопрос, каково собственное мнение журналиста о белорусском Президенте, он подчеркнул:Дмитрий Гордон – украинский журналист, основатель и глава общественно-политического интернет-издания «Гордон», которое входит в топ-15 новостных СМИ Украины. В сутки этот ресурс посещают около миллиона читателей. Также он ведет несколько каналов на YouTube («Дмитрий Гордон» и «В гостях у Дмитрия Гордона»), общее количество их подписчиков составляет более 2,2 миллиона человек.По некоторым оценкам, за свою журналистскую карьеру Дмитрий Гордон записал около тысячи интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, общественными деятелями, спортсменами.