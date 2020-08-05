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Президент дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Александр Лукашенко сегодня дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы были затронуты очень многие темы – от детских лет Главы белорусского государства до нынешней электоральной кампании и борьбы с COVID-19. 

   
Как позже рассказал белорусским журналистам Дмитрий Гордон, он давно хотел сделать интервью с Президентом Беларуси.  
 
– Я очень рад, что сегодня у нас это получилось. Два с половиной часа общения, абсолютно неформального, неформатного, искреннего разговора о судьбах Беларуси, о судьбах Украины, о судьбах человечества вообще. И мне эта беседа показалась необыкновенно интересной, увлекательной. Я увидел перед собой живого человека, с которым очень интересно говорить. Человека, который застал очень многих выдающихся мировых лидеров, который вел с ними переговоры, стал свидетелем очень многих геополитических событий. И, конечно, который имеет свою точку зрения на целый ряд вопросов современности. 

   
Украинский журналист признался, что в некоторых моментах сознательно пытался провоцировать Александра Лукашенко, задавая острые вопросы:
 
– Лакировочные беседы – это не моя история. Мне интересен искренний разговор. 

   
И, продолжил Дмитрий Гордон, он очень доволен результатом. Отвечая на вопрос, каково собственное мнение журналиста о белорусском Президенте, он подчеркнул:
 
– Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы. Нет ни одного человека сегодня в Европе, кто руководил бы государством больше его. И это уже красноречиво говорит о том, что это политик мирового масштаба.

   
Дмитрий Гордон – украинский журналист, основатель и глава общественно-политического интернет-издания «Гордон», которое входит в топ-15 новостных СМИ Украины. В сутки этот ресурс посещают около миллиона читателей. Также он ведет несколько каналов на YouTube («Дмитрий Гордон» и «В гостях у Дмитрия Гордона»), общее количество их подписчиков составляет более 2,2 миллиона человек. 
По некоторым оценкам, за свою журналистскую карьеру Дмитрий Гордон записал около тысячи интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, общественными деятелями, спортсменами. 
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