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  2. Президент Чехии резко осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии резко осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Prima осудил демонтаж памятника советском маршалу Ивану Коневу в Праге.

Чешский лидер назвал снос монумента глупостью, а «борцов с памятниками» в столице страны «никчемными» людьми. «Маршал Конев освободил не только Прагу, он также освободил Освенцим, в то время как те, кто этот памятник убирает, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали», — цитирует Земана РИА Новости.

Он добавил, что отличительной чертой «борцов с памятниками» является именно зависть к людям, которые смогли добиться чего-то стоящего. «Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание [чужих] успехов», — убежден президент.

При этом он назвал «попыткой вмешательства во внутренние дела Чехии» тот факт, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России и намерен привлечь к уголовной ответственности участников демонтажа монумента.

Памятник Ивану Коневу был установлен на площади Интербригад в Праге в 1980 году на деньги местных жителей в знак благодарности перед заслугами маршала, который приказал не использовать тяжелую артиллерию во время освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в мае 1945 года, чем сохранил здания и исторический облик чешской столицы. В начале апреля монумент был демонтирован по решению властей района Прага-6, где был установлен памятник.

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Фото: Рейтер
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