Президент Бразилии считает неправильным вводить карантин в стране в связи с коронавирусом

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— считает он.Болсонару отметил, что вирус опасен только для людей старше 60 лет, а смерти среди здоровых пациентов младше 40 случаются редко.— заявил президент Бразилии. Большинство населения в случае заражения даже не заметит этого, уверен бразильский лидер, отмечая тем не менее необходимость соблюдения рекомендаций Минздрава, чтобы не заразить старшее поколение.— убежден Болсонару.Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был зарегистрирован 26 февраля в Сан-Паулу на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. Сейчас количество зараженных достигло 2,2 тыс. человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, 46 человек умерли. По оценкам главы Минздрава страны Луиса Энрике Мандетты, начиная с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенное снижение динамики заражений, в сентябре — спад.В связи с этим региональные и муниципальные власти страны призвали граждан к самоизоляции, закрыли образовательные учреждения, большинство заведений торговли и услуг, ограничили движение транспорта и населения. Федеральное правительство по согласованию с парламентом ввело режим ЧС, ограничило въезд иностранцев и объявило о мерах поддержки экономики в размере 30 млрд долларов.