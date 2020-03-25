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Президент Бразилии считает неправильным вводить карантин в стране в связи с коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что нет необходимости вводить карантин и ограничения на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса. Об этом он сообщил в своем обращении к народу в вечернем телеэфире, пишет ТАСС.

"Те немногие представители местной и региональной власти [которые ввели ограничения] должны отказаться от концепции выжженной земли: запрета транспортного сообщения, закрытия предприятий торговли, массовой самоизоляции", — сказал политик. "Нам нужно вернуться к нормальной жизни", — считает он.

Фото AFP 2018 / Nelson Almeida

Болсонару отметил, что вирус опасен только для людей старше 60 лет, а смерти среди здоровых пациентов младше 40 случаются редко. "Так зачем же закрывать школы?" — заявил президент Бразилии. Большинство населения в случае заражения даже не заметит этого, уверен бразильский лидер, отмечая тем не менее необходимость соблюдения рекомендаций Минздрава, чтобы не заразить старшее поколение. "Что касается меня, то поскольку я раньше занимался спортом, мне не следовало бы беспокоиться даже в случае заражения этим вирусом", — убежден Болсонару.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был зарегистрирован 26 февраля в Сан-Паулу на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. Сейчас количество зараженных достигло 2,2 тыс. человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, 46 человек умерли. По оценкам главы Минздрава страны Луиса Энрике Мандетты, начиная с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенное снижение динамики заражений, в сентябре — спад.

В связи с этим региональные и муниципальные власти страны призвали граждан к самоизоляции, закрыли образовательные учреждения, большинство заведений торговли и услуг, ограничили движение транспорта и населения. Федеральное правительство по согласованию с парламентом ввело режим ЧС, ограничило въезд иностранцев и объявило о мерах поддержки экономики в размере 30 млрд долларов.
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