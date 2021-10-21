Президент Беларуси ждет инициативной работы от рабочей группы по доработке Конституции

Глава государства на встрече с участниками рабочей группы предложил:
– Давайте договоримся так, что вы не будете приходить, смотреть на меня: а что скажет Президент? Это не дело.
При этом Александр Лукашенко отметил, что в обществе сформировалась привычка слышать президентское мнение по любому поводу. Это оправданно, но должна быть и инициатива с уровней пониже:
– Люди не услышали от Президента в течение двух недель разговоров про COVID, потеряли из виду Президента. Где Президент? Каждый день я говорю уже в каждом утюге. Где Президент? Ну, это не дело. Я готов слушать, включаться в работу, но вы предлагайте. Вы уже сильные специалисты, опытные, вы знаете, что можно вынести на Всебелорусское народное собрание, что оставить в полномочиях Президента, чтобы его не перегружать, что должно быть в Правительстве, в местных органах власти.
Александр Лукашенко указал на высокую меру ответственности людей, занимающихся разработкой проекта Конституции:
– Вы всегда должны помнить, что любой наш шаг может разрушить страну. Вы видите, как люди привыкли: Президент каждый день не сказал какое-то слово – а где он? Это не только потому, что мы приучили к этому людей, а потому, что наши люди еще такие. И слава богу! Добрые, порядочные, привыкшие ориентироваться на специалистов. Очень образованные.
Глава государства подытожил:
– Давайте предложим Конституционной комиссии и потом людям вариант. Людям разных возрастов, разных убеждений, разных профессий, чтобы они поняли, что это их Конституция.
Фото: БЕЛТА