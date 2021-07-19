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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia

Это арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку. Телеканал учрежден как совместное предприятие британской компании Sky Group (медиаконгломерат, ведущий деятельность в ряде западноевропейских государств) и эмиратской Abu Dabi Investment Corporation. С учетом партнерства со Sky Group канал имеет доступ к широкой международной сети бюро Sky News. В состав Sky News Arabia помимо новостного интернет-сайта входят также радиостанция и официальные страницы в социальных сетях Facebook и Twitter. Штаб-квартира Sky News Arabia расположена в свободной экономической медиазоне Абу-Даби.


В качестве интервьюера выступает главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Это весьма известный журналист не только в арабском мире. Он работал на итальянском государственном телевидении RAI, на телеканале Al Jazeera в Катаре и Бельгии, был главным редактором французского телеканала France 24. Освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии. Брал интервью у видных политических и религиозных деятелей, в том числе у Папы Римского Франциска, Сильвио Берлускони, Романо Проди.

Фото: БЕЛТА
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