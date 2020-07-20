Президент: банковская система должна служить белорусскому народу

– Еще раз повторяю: я жду от Национального банка решительных шагов по дальнейшему развитию финансовой системы и прежде всего по поддержке реального сектора экономики, укреплению доверия к национальной валюте и повышению защищенности населения. Банковская система должна служить белорусскому народу.
Глава государства подчеркнул, что банковская система – один из ключевых элементов экономической безопасности страны, и особенно это ощущается в период текущего мирового кризиса.
– За годы независимости мы создали неплохо функционирующую банковскую систему. У нас 25 банков. В их уставных фондах не только белорусский, но и российский, казахский, австрийский и швейцарский капиталы. Это говорит об открытости белорусской экономики и уверенности международных партнеров в ее будущем. В противном случае капитал бы не размещали в наших банках.
Президент напомнил, что перед новым составом Правительства была поставлена задача не допустить падения экономики в этом году.
– Нужно найти, выхватить каждый шанс и любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. И, насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году, – сказал Глава государства.
Также Александр Лукашенко напомнил, что на совещании 19 июня, образно говоря, назначил помощником Правительства по зарплате и обеспечению поддержки работы предприятий главу Национального банка Павла Каллаура.
– Есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение, им сегодня нужна помощь. Вы мою позицию знаете. Кто сложил руки или не дай бог людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть «живые» экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, – надо помочь обязательно. Эти деньги возвратные, – отметил Президент.
Александр Лукашенко поручил привлекать к этой работе местные органы власти, которые лучше знают ситуацию в своих регионах.
– Общайтесь с директорами и коллективами. Надо подставить свое плечо. Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры. Идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки. Вы знаете, что во всех странах (от Штатов до Китая) есть такие послабления.
Глава государства отметил, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений.
– И после недавнего нашего разговора снизил ставку рефинансирования. Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Вы специалисты и профессионалы, знаете, как это делать не хуже меня. Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано.
Александр Лукашенко уточнил, что просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики.
– При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Но буквально в течение нескольких дней состоится разговор с Правительством. Посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары (уже в средствах массовой информации проскальзывает) поднялись почти в два раза, – добавил Президент.
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