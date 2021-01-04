Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании в республике фонда возрождения Карабаха, пишет ТАСС.
Ильхам Алиев. Фото: azertag.az
"Фонд будет осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобожденных территорий, обеспечивать государственно-частное партнерство в этом направлении", – сказано в распоряжении.
В соответствии с документом, средства фонда будут формироваться из добровольных пожертвований, грантов и других источников.
Руководить структурой будет правление из трех человек и наблюдательный совет. В состав совета вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, ряд депутатов парламента и общественных деятелей.
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Президент Азербайджана распорядился создать фонд возрождения Карабаха
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