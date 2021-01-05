У президента Армении Армена Саркисяна выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента.
Отмечается, что в рамках своего отпуска Саркисян отправился в Лондон, где встретил Новый год в кругу семьи. Кроме того, третьего января ему сделали операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако через некоторое время у президента Армении появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными.
На данный момент Саркисян самоизолировался и продолжит свою работу в дистанционном режиме.
Фото: РИА Новости
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Президент Армении заразился коронавирусом нового типа
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