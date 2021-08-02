Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ президента страны Армена Саркисяна опубликован в понедельник на официальном сайте главы государства, информирует ТАСС.
– На основе статьи 149 Конституции Армении назначить Никола Пашиняна премьер-министром, – говорится в указе президента.
Пашинян был выдвинут фракцией "Гражданский договор".
Фото: ТАСС
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Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром
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