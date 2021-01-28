В Японии весной этого года планируется провести презентацию продукции белорусских предприятий молочной и мясной промышленности. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии в Токио.
Договоренность о презентации была достигнута сегодня во время встречи посла Беларуси в Японии Руслана Есина с группой японских бизнесменов – членов Белорусско-японского бизнес-клуба.
Около года назад, в феврале 2020 года, в Токио состоялось знаковое событие: был дан старт деятельности Белорусско-японского бизнес-клуба (Belarus – Japan Business Club, BJBC). Инициаторами его создания выступили представители японских деловых и общественных кругов, которые взаимодействуют с белорусскими партнерами в рамках реализации проектов в сфере торговли, молодежного обмена и культуры.
Белорусская дипломатическая миссия поддержала эту инициативу и оказывает содействие работе делового клуба.
Фото: pixabay.com
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Презентацию белорусской молочной и мясной продукции планируется провести весной в Японии
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