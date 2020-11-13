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  2. Презентация с размахом: электрокроссовер Volkswagen «нарисовали» в небе с помощью тысяч дронов

Презентация с размахом: электрокроссовер Volkswagen «нарисовали» в небе с помощью тысяч дронов

Компания Volkswagen необычным образом представила электрический кроссовер ID.4 в Китае. 2000 дронов на фоне ночного неба устроили световое шоу, в ходе которого «нарисовали» новый автомобиль, сообщает Motor.ru.


Кроссовер ID.4 будет предложен китайцам в двух версиях, которые имеют разный дизайн и иную локацию сборки. Во время презентации первым делом дроны «нарисовали» стандартный ID.4, получивший в Китае приставку Crozz от одноименного концепта 2017 года. Такой кроссовер начали разрабатывать на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Производство ID.4 X, разработанного специально для рынка Китая, происходит на заводе SAIC-Volkswagen. Он узнаваем по «спортивным» бамперам, другому рисунку оптики и немного увеличенным габаритам: длина ID.4 X – 4612 миллиметров, а высота – 1640 миллиметров. Колесная база и ширина у моделей одинаковая, как и платформа – модульная MEB.

Что касается технической части, то здесь отличий нет. Оба авто приводятся в движение безальтернативным 204-сильным электромотором. На старте продаж можно приобрести только заднеприводную версию, а позже будет доступна и ID.4 с двухмоторной установкой и приводом на все колеса. Запас хода по паспорту достигает 520 километров.





Фото: Volkswagen
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