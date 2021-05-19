Презентация промышленного, сельскохозяйственного и научного потенциала Беларуси прошла в румынском регионе Бакэу

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич по приглашению Президента Европейской Федерации двусторонних торговых палат Мариана Овидиу Стэникэ совершил рабочую поездку в регион Бакэу. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Бухаресте.



Фото посольства Беларуси в Румынии







«Во время поездки посол Беларуси посетил города Бакэу, Онешть, Дэрмэнешти, Мойтешти, Тыргу-Окна. Андрей Гринкевич провел встречи с мэрами городов Дэрмэнешти, Мойтешти, Тыргу-Окна, вице-мэром города Слэник-Молдова, посетил ряд крупных компаний региона в сфере строительства, инфраструктуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма. На встречах предметно обсуждались вопросы налаживания и дальнейшего развития сотрудничества с Республикой Беларусь с акцентом на продвижение белорусского экспорта, развитие межрегионального сотрудничества, установление побратимских связей, сотрудничество в области образования, культуры и туризма», - рассказали в посольстве Беларуси в Румынии.

Андрей Гринкевич принял участие в бизнес-форуме с руководителями румынских компаний в сферах деревообработки, производства строительных материалов, строительных конструкций, сельского хозяйства, медицины, туризма. Глава белорусской дипломатической миссии провел презентации промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, научно-технического, технологического, логистического, туристического, медицинского, потенциала Республики Беларусь, представил конкретные предложения белорусских заинтересованных по развитию белорусско-румынского сотрудничества в различных сферах.

Как отметили в белорусском посольстве, регион Бакэу, расположенный на северо-востоке Румынии, обладает развитой промышленностью и занимает пятое место по объему производства товаров среди уездов страны.

Основными отраслями являются нефтяная, машиностроительная, авиационная, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность и добыча угля. В городе Онешть данного уезда родилась самая знаменитая спортсменка Румынии Надя Комэнечи.